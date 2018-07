Vagner Mancini repete time do Botafogo por 'padrão e confiança'

O técnico Vagner Mancini confirmou nesta sexta-feira que irá repetir neste sábado, às 18h30, contra a Chapecoense, no Maracanã, a mesma escalação titular do Botafogo que entrou em campo na vitória sobre o Fluminense e na derrota para o Figueirense nas duas rodadas anteriores do Campeonato Brasileiro. O treinador acredita que este é o momento de dar uma sequência para esta formação em um momento no qual o time ainda luta para engrenar na competição nacional.

"Muito da oscilação (do time) é porque tínhamos que mexer muito. Vamos para o terceiro jogo seguido para dar um pouquinho de padrão", afirmou o comandante, em entrevista coletiva, na qual depois enfatizou: "Sabemos que esse time não pode ser considerado como ideal do Botafogo, mas é o que vou utilizar neste momento e quero dar confiança para atuarem juntos mais vezes".

Assim, o Botafogo irá a campo neste sábado com a seguinte equipe titular: Jefferson; Edilson, Bolívar, André Bahia e Junior Cesar; Airton, Gabriel, Ramírez, Daniel e Zeballos e Ferreyra.

Já ao falar sobre como espera ver essa equipe no duelo no Maracanã, Mancini destacou que o time precisará fazer valer o fator campo e tomar a iniciativa do ataque, atuando também de forma eficiente. "A Chapecoense tem um sistema de jogo que utiliza muito a bola parada e a força física. Sem a posse de bola eles se defendem bem e é um time que, fora de casa, joga na espera, tentando atuar no erro do adversário. O Botafogo vai ter que superar tudo isso e não terá como ganhar o jogo esperando um lance de sorte. Temos que decidir", ressaltou.