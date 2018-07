Vágner Mancini tem dúvidas para escalar o Botafogo na quarta

O Botafogo já está em Florianópolis, onde na quarta-feira encara o Figueirense pela 16.ª rodada do Brasileirão. A equipe carioca espera embalar na competição após vencer o clássico com o Fluminense, disputado em Brasília no domingo. Mas, contra os catarinenses, o técnico Vagner Mancini ainda não sabe qual equipe poderá mandar a campo.

Os jogadores Carlos Alberto, Lucas e Wallyson, que já haviam desfalcado o time no domingo, permaneceram no Rio de Janeiro. Já o atacante Emerson ainda é dúvida. O jogador foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pegou três partidas de gancho, mas os advogados do Botafogo estão tentando um efeito suspensivo para que o atacante possa atuar na quarta-feira.

A única certeza do técnico é o retorno do zagueiro Dória. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o jogador não enfrentou o Fluminense no domingo. Nesta segunda, ele se juntou ao grupo em Florianópolis.