Vagner Mancini testa Emerson no time titular em treino do Botafogo

RIO - O atacante Emerson foi a principal novidade do técnico Vagner Mancini no treino do Botafogo realizado nesta quinta-feira, no Engenhão. O jogador contratado junto ao Corinthians foi escalado no time titular ao lado de Zeballos. A dupla desbancou Ferreyra e Wallyson.

Apesar de Mancini não confirmar o time, o atacante poderá fazer sua estreia com a camisa do Botafogo na partida contra o Internacional, domingo, no Maracanã. O jogador ainda não tem seu contrato regularizado na CBF, mas os últimos documentos devem ser apresentados até a manhã desta sexta-feira.

Além das mudanças no ataque, Mancini também testou o volante Airton no lugar de Marcelo Mattos. Além disso, o uruguaio Lodeiro cedeu lugar ao jovem Daniel na parte final do treino. O lateral Júlio Cesar não treinou por conta de um torcicolo, mas não preocupa para domingo.

O Botafogo fez sua estreia pelo Campeonato Brasileiro no último domingo contra o São Paulo e acabou derrotado por 3 a 0, em jogo 'sem alma' por parte do elenco, como classificou Mancini. Eliminado da Libertadores, o clube passa a focar no torneio, em que terminou em quartlo lugar na edição do ano passado.