Vagner Mancini vê evolução no Botafogo mesmo com derrota

CAXIAS DO SUL - O Botafogo foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 1, na última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, mas a postura da equipe agradou o técnico Vágner Mancini. O time carioca até saiu na frente do adversário, mesmo atuando em Caxias do Sul, e, segundo o treinador, mostrou evolução em relação à derrota para o Goiás.

"Iniciamos bem, saímos na frente, com um jogo bem forte, consistente. O Grêmio acabou chegando ao empate. No segundo tempo, a tônica do jogo era de empate, sendo levado dessa forma. No fim, tomamos o 2 a 1. O jogo foi duro, como esperávamos, de ambas as partes, ainda mais depois da chuva. O campo pesado fez com que os times optassem por um jogo mais feio, mas disputado", declarou.

Entre os pontos positivos do Botafogo, Mancini também incluiu a estreia de Carlos Alberto, que mostrou um bom futebol e deu a assistência para o gol de Zeballos. "Foi muito boa a participação dele, demonstrou que pode nos ajudar bastante, segurou a bola, levou perigo junto com o Emerson. Ele vem de uma inatividade, mas vai ajudar muito ao longo de toda a temporada."