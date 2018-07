'Vai aparecer um monte de babaca para falar m...', escreve Neymar

O atacante Neymar usou as redes sociais para comentar a eliminação da seleção brasileira na Copa América após a derrota para o Peru por 1 a 0 em Boston na noite deste domingo. Com a derrota, a equipe de Dunga iguala o pior desempenho na história do torneio, que aconteceu em 1987, quando o Brasil também foi eliminado na primeira fase do torneio continental. O jogador do Barcelona mostrou apoio aos companheiros.

"Ninguém sabe o que vocês sofrem pra estar aí e defender a seleção, vestir essa camisa é um orgulho e vocês fazer isso com amor. Agora vai aparecer um monte de babaca pra falar m..., f...-se. Faz parte, futebol é isso. Sou brasileiro e estou fechado com vocês", escreveu Neymar em sua conta oficial no Instagram.

Neymar não participou da Copa América por causa de um acordo com o Barcelona para que tirasse férias e disputasse apenas os Jogos Olímpicos do Rio. Durante o período de descanso, o jogador viajou para os Estados Unidos, chegou a visitar a concentração da seleção brasileira e assistiu à partida contra o Equador além do cantor Justin Bieber, do ator Jamie Foxx e do piloto Lewis Hamilton. Antes do jogo que eliminou a seleção, Neymar publicou vídeo com amigos em Las Vegas.