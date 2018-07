'Vai ser difícil ganhar da gente', diz Felipe Melo no Palmeiras

O volante Felipe Melo deixou o campo bastante otimista nesta sexta-feira, após o Palmeiras bater o Novorizontino por 3 a 0, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Na opinião dele, a atuação convincente e a conquista da vaga na semifinal do Estadual mostram a evolução do time e o quanto será difícil derrotar a equipe nas próximas fases da competição.

"Temos criado intimidade entre o elenco, é melhor que amizade. Isso nos faz correr um pelo outro. Muito bonito de se ver isso. Temos que levar esse espírito para a semifinal e para a Libertadores. Vai ser difícil ganhar do Palmeiras", afirmou o jogador. A equipe passou pelas quartas de final da competição com duas vitórias sobre o Novorizontino. Na ida, havia feito 3 a 0, fora de casa.

Felipe Melo afirmou que a equipe tem jogado com humildade e empenho mesmo nos minutos finais. "É bonito ver o Palmeiras jogar. Estávamos ganhando de 3 a 0 e todo mundo estava correndo. O time estava buscando a posse de bola. No meu modo de ver, independentemente do resultado, essa luta, é um grande diferencial para nós. Estamos no caminho certo", afirmou o jogador.

O Palmeiras ganha folga neste sábado, mas volta aos treinos no domingo pela manhã, na Academia de Futebol. Na quarta-feira a equipe tem compromisso pela Copa Libertadores, ao receber o Peñarol, do Uruguai, no Allianz Parque.