'Vai ser difícil o Corinthians encantar no início do ano', diz Carille

Como esperado, o Corinthians mostrou dificuldades para manter o ritmo de jogo e apresentar um bom futebol, mas mesmo assim, derrotou o São Bento por 1 a 0, neste sábado, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, e estreou com o pé direito no Campeonato Paulista. Ao final da partida, o técnico Fábio Carille comemorou o fato de poder fazer correções na equipe tendo um resultado positivo para administrar.

"Nesse início, vai ser difícil de encantar, pois temos um grupo novo, com jogadores chegando agora. Não pode achar que porque ganhou está tudo bom, tem erros que vamos corrigir, mas com vitórias fica tudo mais fácil", ponderou o treinador.

Apesar do discurso, que pode ser encarado como pessimista para alguns ou pé no chão para outros, o treinador corintiano mostra otimismo com o futuro. "Tenho certeza de que esse ano, será melhor para todos que chegaram no ano passado e precisava de adaptação. Muitos chegaram para resolver a saída dos que deixaram o time no ano passado, mas acredito que quando precisarmos de todos, eles vão render o esperado", projetou.

O treinador comemorou, em especial, o gol marcado por Jô. Carille acredita que a jogada pode servir para tirar a pressão e a desconfiança sobre do atacante. "Tira um peso. Apesar dele ser experiente, a gente o viu ansioso contra a Ferroviária. Ele é o novo e fazer gol no primeiro jogo oficial é importante", festejou.

O Corinthians terá pouco tempo para comemorar a vitória sobre o São Bento. O time volta aos treinos na segunda-feira e na terça, pela manhã, viaja para Poços de Caldas, local onde enfrentará a Caldense na quarta-feira, pela Copa do Brasil.