'Vai ser difícil virar essa página', diz Antony sobre derrota do São Paulo

O atacante Antony admitiu que a derrota por 3 a 0 do São Paulo no clássico contra o Palmeiras vai ser difícil de esquecer. O jogador afirmou ser um "momento de muita tristeza", mas quer a reabilitação da equipe na próxima rodada, contra a Chapecoense, na Arena Condá.

"É um momento muito difícil, perder um clássico dessa forma, muita tristeza. Realmente é difícil dormir. Entendemos o lado do torcedor também, mas agora é trabalhar. Vai ser difícil virar essa página, o sentimento é de muita tristeza. Mas temos que jogar contra a Chapecoense lá e buscar os três pontos", disse Antony.

Antony concorda com as críticas do técnico Fernando Diniz em relação à postura da equipe no clássico. O atacante condenou a "oscilação" do São Paulo, que está em quarto lugar do Campeonato Brasileiro.

"Como o Diniz disse, é a oscilação. A gente tem oscilado muito. Uma partida boa, a outra não tanto. Temos que manter o nível alto", afirmou Antony. "A gente sabe da qualidade do Palmeiras. Eles souberam aproveitar as oportunidades, algumas falhas nossas também. Agora é acertar essas falhas e focar no jogo de sábado", acrescentou.

Apesar da derrota, o São Paulo permanece em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, na zona de classificação direta para a fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. Na próxima rodada, a equipe visita a Chapecoense no sábado, às 21h, na Arena Condá.