'Vai ser inevitável sair alguém no Corinthians', diz Carille

O técnico Fábio Carille, do Corinthians, visitou a redação do Estado nesta terça-feira e concedeu uma entrevista exclusiva. O treinador falou sobre o momento da equipe, sua ascensão profissional, quem ele vê na briga pelo título, como vê a situação do São Paulo e disse que deve perder jogadores no fim da temporada. Confira os principais pontos da entrevista.

Queda de rendimento

Foram três jogos no returno e me dois não fomos bem, contra Chapecoense e Vitória. Diante do Atlético-GO, gostei do jogo, mas ficamos triste pelo resultado. Criamos oportunidade e faltou tranquilidade. O torcedor pode ficar tranquilo que logo a gente retoma o caminho das vitórias.

Mudança para o segundo turno

A nossa ideia de jogo é bem definida. Segundo turno, em todos os anos, é sempre mais difícil, porque as equipes começam a ter objetivos e o campeonato afunila. Vamos continuar trabalhando em cima da nossa ideia.

Paradas no Brasileiro são boas ou ruins?

A nossa preocupação nesses momentos é com a intensidade das partidas e isso a gente manteve. Contra o Vitória, a gente lutou e procuramos controlar a semana em relação a intensidade. A gente ficou satisfeito. Na primeira parada, nem quis pegar jogo-treino, mas nessa a gente pegou (quinta-feira, vai enfrentar o Atibaia) para dar ritmo de jogo. Cada comissão pensa de uma forma diferente.

Já se acostumou com a ideia de ser técnico do Corinthians

Mudou tudo minha vida. Mudou mesmo. Desde o dia 22 de dezembro. Já não foi fácil sair para shopping, aí veio vitórias nos clássicos contra Palmeiras e Santos, título do Paulista e o primeiro turno do Brasileiro. Estou me acostumando com tudo isso. Tem algumas coisas que estou me assustando. Agora vou dar entrevista para imprensa da Itália, Inglaterra, França e Portugal e me assusto um pouco com isso. Nos primeiros meses, eu tive cuidado para não ir em eventos, fiquei mais reservado. Agora estou indo e vendo o calor da torcida. O que me surpreende é que não são só corintianos. Torcedores de outros times falam comigo também.

Time alternativo na Sul-Americana

Hoje, a meta é brigar pelas duas competições. Só vou tirar jogador se correr risco de perder alguém por muito tempo por causa da lesão. Bom segurar o atleta por uma partida do que perdê-lo por cinco ou seis.

Quando vai tirar o carimbo de discípulo do Tite

Isso não é algo que me incomoda, pois temos a mesma linha de trabalho. Foram mais de cinco anos e seis títulos juntos e sei que trabalhar nesta forma dá resultado. Sou de poucas conversas. O ser humano não gosta de reunião. Já tive técnicos que para passar uma mensagem, ficam 15 minutos contando uma história. Eu não, eu vou direto ao assunto e vamos para o trabalho. Essa é a linha do Tite que eu sigo e não sei quanto tempo vai levar parar tirar esse carimbo, mas não me incomoda.

Melhor ambiente

Concordo. Os caras são muito unidos. Isso chamou atenção na Flórida. Felipe Bastos foi o último a chegar, mas já chegou brincando com todo mundo. Eu sou muito grato ao Corinthians e abençoado por ter um grupo tão bom. Ouvi tanta coisa de negativo do Jô, por exemplo, e ele me ajuda muito. É o melhor grupo com quem eu trabalhei mesmo.

Desmanche

Vai ser inevitável sair alguém, por isso valorizo os técnicos brasileiros. Você pega um Real Madrid, vê quanto tempo aquele time está junto. Aqui, a cada seis meses tem que mudar a equipe e precisa de tempo para fazer a engrenarem funcionar, mas muitas vezes o técnico não tem esse tempo.Estou vendo que a Europa procura por lateral-direito e temos o Fagner indo para a seleção. Pablo, Balbuena, Arana, Jô, Rodriguinho, Jadson... São coisas que a cada seis meses a gente tem que ficar atento.

Briga pelo título

Até o quarto colocado, que é o Flamengo, ainda está na briga pelo título. São 14 pontos de diferença e eles podem ter uma arrancada como nós tivemos no primeiro turno. Sabemos que é difícil, mas não é impossível. Daqui três rodadas, poderei dar um outro diagnóstico, mas agora acredito que Grêmio, Santos e Palmeiras podem nos alcançar.

Luta do São Paulo contra o rebaixamento

O São Paulo tem bom elenco, bom treinador. No início as coisas não se acertaram. Se for por qualidade e por técnica, não acredito (no rebaixamento). Mas entra a questão de confiança, tudo fica mais difícil. No ano passado, o Inter caiu com um time que não era ruim. Não tinha time para ser campeão? Tudo bem, mas não era para cair. No futebol, tudo pode acontecer

Confiança da torcida

A vitória sobre o Palmeiras no Campeonato Paulista foi fundamental. Você ganha moral em qualquer vitória, mas no clássico ganha mais. Neste ano ainda não perdemos nenhum clássico. Aquele jogo foi o da mudança de chave. Até aquele momento, eram 17 mil pessoas por partida no estádio. Depois, sempre foi acima de 30 mil, 35 mil. O torcedor passou a acreditar na equipe.

Elenco sem estrelas

Nenhum técnico vai abrir de qualidade, mas a história do Corinthians foi campeão da Libertadores e do Mundo com um time de operários. Em 2009 foi campeão com o Ronaldo, o melhor jogador tecnicamente com que já trabalharei. A situação financeira não dava para buscar jogadores consagrados, mas o Corinthians sabe lidar com isso. Se o time for a campo e ralar, o torcedor vai aplaudir.

Contas para o título

Sempre me baseio quando pontos o segundo colocado o tem no fim do primeiro turno e aí você dobra. O Grêmio tinha 39 pontos, então calculo 78 pontos para ser campeão. Se eu atingir essa pontuação ninguém me pega mais. Mas o que define mesmo é faltando 8 ou 9 rodadas.

Saio mais preocupado com o rendimento do jogo contra a Chapecoense, que jogamos mal e ganhamos do que contra o Atlético-GO. Eu procuro dividir resultado de rendimento. É algo que precisamos melhor. Ter de ser mais constante contra essas equipes que jogam mais fechadas.

Euforia com o bom momento

Eu sou um profissional não sou de muita conversa. Meu negócio é ir para o campo e trabalhar e cobrar em cima da estratégia do próximo jogo. Tom de voz sempre igual para todos para deixar tudo mundo concentrado. Temos uma vantagem maravilhosa, não tem como esconder isso. Mas tem muita coisa para acontecer. Não somos campeões. O Grêmio pode diminuir para sete pontos. Temos ainda 48 em disputa.

Garotos da base

Tenho um pouco de paciência em relação a garotos. Ao mesmo que o torcedor corintiano cobra. Tem potencial o Carlinhos, mas teve uma cirurgia depois da Copinha, mas o Jô não tem dado espaço. Sou muito cuidadoso para lançar garotos.

Planejamento 2018

Ainda mais começamos a conversa, mas sei que esse momento está perto. Independentemente É minha função passar aquilo que eu vejo e as minhas ideias. Nos próximos dias vamos começar as reuniões pensando em 2018

Fracasso se perder o título

Se eu não for campeão, não será por falta de trabalho. Independentemente do que acontecer, não se pode falar em fracasso. É um título paulista depois de tudo o que se falou, depois um campeonato brasileiro no qual as pessoas falavam que o Corinthians iria ficar entre os 11º e 16º lugares e sei que vamos terminar lá em cima. Não existe fracasso, temos de valorizar o trabalho e valorização de jogadores desacreditados e revelações de garotos da base.