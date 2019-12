'Vai ser uma batalha contra o Ceará', projeta Dyego Coelho

O técnico interino do Corinthians, Dyego Coelho, prevê um jogo difícil contra o Ceará, na próxima quarta-feira, em Fortaleza, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Uma vitória no Castelão garante o Corinthians na fase preliminar da Copa Libertadores. Já o time cearense ocupa a 16ª colocação com 38 pontos e pode entrar na zona do rebaixamento se o Cruzeiro derrotar o Vasco, nesta segunda-feira, em São Januário.

Diante do trabalho transitório, Coelho diz que tem como objetivo entregar o time classificado para o principal torneio sul-americano.

“Espero entregar o time na Libertadores, independente de qualquer coisa. Vim ajudar o clube que sempre me acolheu, com uma maneira diferente de jogar, ir para cima. A briga é boa. Teremos jogos muito difíceis pela frente. Vai ser uma batalha contra o Ceará, mas vamos para cima”, disse Coelho que, ao final do Brasileirão, entrega o time para Tiago Nunes, contratado do Athlético-PR.

O diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, também está confiante na classificação para a Libertadores. Se empatar ou perder para o Ceará, o Corinthians fica com a vaga se vencer o Fluminense na última rodada, na Arena de Itaquera. “O Corinthians vai estar na Libertadores”, cravou o dirigente.