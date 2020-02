'Vai ser uma dor para sempre', diz Bruno Henrique, sobre tragédia no CT do Flamengo

Às vésperas de completar um ano, neste sábado, a tragédia no CT do Flamengo ainda abala os jogadores do time principal. Nesta sexta-feira, o atacante Bruno Henrique disse que a dor no clube será "para sempre" e afirmou que as vítimas inspiram os atletas a buscarem bons resultados dentro de campo, como ocorreu no ano passado.

"Vai ser uma dor para sempre. Completa um ano da tragédia amanhã", disse o jogador. "Sabemos que a melhor forma de tentar amenizar um pouco essa dor é entrar em campo e vencer. Vamos dar o nosso melhor em campo para vencer os jogos. Só assim para amenizar essa dor", declarou.

Questionado sobre a busca das famílias das vítimas por indenizações, Bruno Henrique evitou se pronunciar sobre o assunto. "Creio que o Flamengo tem pessoas competentes para lidar com esta situação fora de campo", afirmou. Nas últimas semanas, o clube vem sofrendo críticas por suposto descaso quanto aos familiares, principalmente em razão das polpudas premiações recebidas pelos títulos do Brasileirão e da Copa Libertadores no fim do ano passado.

Sobre o time, Bruno Henrique admitiu que o elenco se surpreendeu com a estreia na temporada, na rodada passada do Campeonato Carioca. Por disputar o Mundial de Clubes, em dezembro, o grupo esperava estrear mais tarde para ter mais tempo de pré-temporada.

"Ficamos até surpresos. O Mister já havia dito que iríamos jogar na segunda (desta semana). Até nos olhamos quando ele falou", revelou o jogador. "Ele sabia que a gente poderia estar em campo com a programação que fizemos. Super bem tranquila para a gente estar bem. Ele falou para a gente se preparar bem que nossa pré-temporada seria os próprios jogos."

Na sua avaliação, o elenco estava em boas condições físicas para estrear na temporada, na vitória, de virada, sobre o Resende por 3 a 1. "Confiamos na preparação que fizeram para a gente. Deixaram claro que alguns jogadores iriam sentir o ritmo em algum momento. Lidamos com muita naturalidade. Sabemos que o começo é forte."