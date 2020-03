Vaiado, Abel Braga lamenta desempenho do Vasco após 'semana muito boa'

O técnico Abel Braga estava confiante em um resultado positivo neste sábado após uma "semana muito boa" de treinamento. Mas os jogadores vascaínos não conseguiram repetir em campo o que foi feito antes. Após o empate com o Resende, por 1 a 1, no Estádio Raulino de Oliveira, pela primeira rodada da Taça Rio, Abel Braga reconheceu que o Vasco deixou a desejar.

"Uma semana muito boa de treinamento para um jogo muito ruim. Também queria conseguir explicar. Pedi para eles repetirem o que fizemos no treino e não conseguimos", afirmou Abel Braga.

O treinador, inclusive, foi o principal alvo dos quase cinco mil torcedores presentes em Volta Redonda. As primeiras vaias surgiram ainda no primeiro tempo, logo depois do gol do Resende, e foram ainda maiores após a partida.

"O torcedor chega aqui num sábado à noite, estava chovendo, e não vê a atuação que ele queria, não vê uma vitória. Então ele tem todo o direito [de reclamar]. Isso é futebol. Vou ser sincero, eu não esperava nunca ter a atuação que teve hoje. E teve uma atuação muito ruim", reforçou o treinador.

Em relação aos jogadores, ninguém falou com a imprensa. O elenco adotou essa medida como forma de protesto pelos salários atrasados.