Vaiado antes do clássico, Ricardo Gomes mantém pés no chão após goleada

Antes da goleada sobre o Corinthians por 4 a 0, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Ricardo Gomes foi muito vaiado quando teve seu nome anunciado no sistema de som do Morumbi. Após o grande resultado sobre o rival paulista, o treinador garante que o resultado dá motivação para continuar trabalhando.

"Dá moral para seguir melhorando a qualidade de jogo, que conquista a torcida. Olha a quantidade de gente no estádio. Era clássico? Era, mas se você repete essa qualidade, contamina a torcida".

Depois de ter vivido por um bom tempo com risco do fantasma do rebaixamento no Brasileirão, o técnico diz que um resultado tão expressivo será importante para o elenco terminar o ano em alta, principalmente com a torcida. "Vim de longe para isso, para fazer melhor pelo São Paulo, que me deu de novo a confiança para treinar o time. Tenho que cuidar do grupo, que foi o melhor brasileiro na Libertadores, mas que toda vez no São Paulo isso causa uma queda no time. É uma decepção por causa do histórico do clube. Tem time que chega na semifinal e comemora. No São Paulo é o inverso, porque o número de títulos pesa. É um peso para dois ou três meses".

Apesar de apresentar um futebol muito melhor do que vinha sento visto nas últimas rodadas, o comandante tricolor diz que não fez nenhum pedido especial aos jogadores antes do confronto. "Pelo público e pelo jogo, já seria uma oportunidade extraordinária para eles se recuperarem. E recuperaram. Fizemos uma partida de pouquíssimas falhas. Tivemos movimentação com inspiração. Eram três ou quatro jogadores inspirados e isso é sinal que a recuperação e os treinos foram bons."

Sem estar confirmado no comando do São Paulo em 2017, Ricardo Gomes mostra calma e não se empolga com os 4 a 0 no clássico. "Temos que pensar no Grêmio, de novo com um tempo bom de recuperação e treinos. Espero dar continuidade nessa qualidade de jogo, é essa minha busca. Depois pensamos em 2017. O que vale é o próximo jogo, com tempo de descanso e trabalho".