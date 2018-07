Vaiado após empate do Santos, Neymar diz estar chateado com a torcida

SANTOS - Ainda não foi ontem à noite, contra o Mogi Mirim, que Neymar quebrou o jejum de seis jogos sem fazer gol – quatro pelo Santos e dois pela seleção brasileira. E ainda por cima o atacante saiu de campo vaiado por uma boa parte dos pouco mais de seis mil torcedores que compareceram à Vila Belmiro.

“A gente fica triste. Claro que ser vaiado e criticado a gente não gosta, ainda mais eu, por tudo o que fiz por esse clube. São torcedores do time que eu amo”, disse Neymar.

Cercado por repórteres, em alguns momentos, Neymar procurou demonstrar indiferença aos protestos dos torcedores. “Eu não ligo não. Esses torcedores que xingaram hoje e amanha ficam felizes. Nosso time é muito bom, mas acabamos empatando hoje (ontem). Agora, vamos treinar e organizar o time para vencer a próxima”.

Muricy Ramalho não deu importância às vaias. Para ele a manifestação da torcida é coisa natural quando o time joga em casa e não consegue vencer. “A torcedor quer ver o time jogar bem sempre e o jogador (referindo-se a Neymar) tem que estar acostumado com isso”.

Para o treinador santista, o time melhorou muito no jogo de ontem, principalmente pela nova função que Neymar vem fazendo, atuando mais atrás, armando o jogo para os companheiros. “Com a volta de Neymar e Montillo, o Santos melhorou muito a posse de bola. Antes errávamos muito, em razão da velocidade. Mas, é assim mesmo. Em outros jogos, o time atuou mal e ganhou e hoje jogou bem e não venceu.

Muricy adiantou que Edu Dracena (apresenta sintomas de fadiga) e Léo estão fora do jogo contra o Oeste, domingo à noite, em Bauru. Ele também elogiou a atuação de Giva e disse que o garoto vai continuar sendo o parceiro de Neymar, com André ficando na reserva.