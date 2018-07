Vaiado após empate, Neymar diz não se importar com as críticas na seleção

LONDRES - Vaiado por boa parte dos torcedores em Londres e chamado até de "pipoqueiro" após o amistoso da seleção brasileira com a Rússia, Neymar garantiu que não esquentar a cabeça com as críticas. "Isso está cada vez mais comum, mas não me incomoda. Podem xingar porque não vai adiantar nada."

O craque do Santos definiu a partida contra a Rússia como bastante complicada e ressaltou que o empate por 1 a 1 com a Rússia foi bom. "É melhor empatar do que perder. Eu acho que nesses dois jogos (Itália e Rússia) a seleção teve coisas boas", considera.

Ele se disse à vontade no time e acha que apesar da forte marcação conseguiu fazer um bom papel e não reclamou da dureza dos russos. "A marcação não é diferente da que recebo no Brasil. Para mim é tudo normal"