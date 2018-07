Vaiado, Caio atribui atuação apagada à forte marcação

No último domingo, ele sofreu cobrança de parte da torcida alvinegra durante o empate por 1 a 1 com o Vasco, no Engenhão. E espera dar a volta por cima no jogo desta quarta, contra o Atlético-PR, em Curitiba.

"A gente nunca pode comparar um time de baixo do Carioca com um time do Brasileiro. As equipes são muito mais qualificadas", explicou nesta segunda-feira Caio, para quem o fato de estar mais visado pela marcação vem atrapalhando o seu desempenho.

"Pelo bom Carioca que fiz, estou sendo mais marcado em campo. Venho conversando bastante com o Joel e com meus pais sobre isso. Tenho que me movimentar mais para criar esse espaço em campo", conclui, em entrevista à Rádio Brasil.