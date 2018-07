Vaiado de novo, Leandro diz que time tem jogado bem

O atacante Leandro deixou o jogo diante do Internacional mais uma vez vaiado pela má atuação, dessa vez na derrota por 1 a 0, no Pacaembu, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao final da partida, o atacante do Palmeiras afirmou que tem jogado bem e que não se preocupa com as críticas vindas da arquibancada.

"Eu tenho minha autocrítica. Se eu tivesse tão mal assim, quanto muita gente fala, eu não teria tantas oportunidades do professor (técnico Ricardo Gareca). Creio que estou agradando ele com a minha maneira de jogar", analisou.

Para o atacante, o time também não tem feito partidas tão ruins. Pelo contrário. O que precisa é apenas ter maior tranquilidade e conversa para saber o motivo de tantas derrotas no Campeonato Brasileiro. "Estamos jogando bem, mas os gols não estão aparecendo. A gente precisa conversar para saber o que está acontecendo."

Marcelo Oliveira também acredita que o momento é de esfriar a cabeça e analisar com calma o que está acontecendo na equipe. "Temos que olhar com cautela para corrigir os erros. A gente cria e joga, mas a bola não entra. Agora é errar o menos possível para sair dessa situação", analisou o jogador.

O elenco do Palmeiras folga neste domingo e volta aos treinos na segunda-feira. Na quinta-feira, o time enfrenta o Atlético-MG, no Estádio Independência, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vale lembrar, que no primeiro jogo, realizado no Pacaembu, a equipe perdeu por 1 a 0. Pelo Campeonato Brasileiro, os comandados de Gareca jogam no domingo, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada.