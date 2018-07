Vaiado, Leandro minimiza reprovação da torcida do Palmeiras

O atacante Leandro, do Palmeiras, foi substituído no intervalo do jogo desta quarta-feira, contra o Criciúma, pelo Brasileirão, e mesmo saindo de campo sob vaias pela má atuação no primeiro tempo, minimizou a desaprovação da torcida. O jogador admitiu não ter feito uma grande partida e reiterou que tem o apoio do técnico Dorival Junior para continuar como titular da equipe.

"No Grêmio (seu ex-clube), também fui muito criticado. Cheguei aqui e pude demonstrar o futebol que demonstrei. Dentro de campo, você não pode deixar o que vem de fora te abalar", disse. Leandro afirmou que recebe cobranças da torcida por ter feito uma boa temporada no ano passado, quando foi um dos destaques do Palmeiras na conquista da Série B. "O torcedor sabe que tenho potencial", afirmou.

Na vitória sobre o Criciúma por 1 a 0, Leandro foi novamente escalado como armador. Na função, pouco criou ao longo do primeiro tempo e perdeu ainda uma grande chance de gol, ao finalizar com um chute fraco uma jogada criada por Diogo. No intervalo o treinador trocou o atacante pelo meia Felipe Menezes, mas garantiu que deve manter Leandro como titular. "Ele tem que buscar recuperação depois das vaias. Não podemos abrir mão de um atleta com esse potencial. Precisamos acreditar nele", disse.

O técnico explicou que a má atuação de Leandro se deve ao desgaste pelo acúmulo de jogos. "No último domingo (contra o Atlético-PR) ele jogou a partida toda fora de posição, foi muito bem e reclamou que estava com a perna pesada. Infelizmente, nosso calendário não permite recuperar os jogadores e isso compromete o seu rendimento", afirmou Dorival, que pediu para a torcida ter paciência com o atacante.