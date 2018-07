Vaiado, Neymar diz estar chateado com os torcedores

Cercado por repórteres, em alguns momentos, Neymar procurou demonstrar indiferença aos protestos dos torcedores. "Eu não ligo não. Esses torcedores que xingaram hoje, amanhã ficam felizes. Nosso time é muito bom, mas acabamos empatando hoje (quinta). Agora vamos treinar e organizar o time para vencer a próxima".

O técnico Muricy Ramalho não deu importância às vaias. Para ele, a manifestação da torcida é coisa natural quando o time joga em casa e não consegue vencer. "O torcedor quer ver o time jogar bem sempre e o jogador (referindo-se a Neymar) tem que estar acostumado com isso".

Para o treinador santista, o time melhorou muito no jogo desta quinta, principalmente pela nova função que Neymar vem fazendo, atuando mais atrás e armando o jogo para os companheiros. "Com a volta de Neymar e Montillo, o Santos melhorou muito a posse de bola. Antes errávamos muito, em razão da velocidade. Mas é assim mesmo. Em outros jogos, o time atuou mal e ganhou e hoje (quinta) jogou bem e não venceu".

Muricy Ramalho adiantou que o zagueiro Edu Dracena (apresenta sintomas de fadiga) e o lateral-esquerdo Léo estão fora do jogo contra o Oeste, neste domingo, em Bauru. Ele também elogiou a atuação de Giva e disse que o garoto vai continuar sendo o parceiro de Neymar, com André ficando na reserva.