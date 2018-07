Vaiado no Pacaembu, Wesley promete se recuperar no Palmeiras

SÃO PAULO - Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o União Barbarense, a torcida do Palmeiras não saiu totalmente satisfeita do Estádio do Pacaembu, no último domingo, e um dos maiores alvos foi o volante Wesley, que foi substituído no começo do segundo tempo para a entrada de Valdivia. O jogador admite que não teve uma boa atuação na partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista, mas promete dar a volta por cima em breve.

"Acredito que tenha sido uma cobrança normal de torcedor (as vaias), temos elenco e quem entrou deu conta do recado. Acontece que tem dia que as coisas não dão certo e foi um desses dias. Mas tenho de continuar trabalhando porque sei do meu potencial e quero dar a volta por cima rápido para ajudar o time", disse o volante, que já havia sido muito criticado no empate com o Corinthians, na rodada passada.

O técnico Gilson Kleina saiu em defesa do jogador e destacou a importância dele para o grupo. "O Wesley não quer errar e tem personalidade forte. As coisas não estão fluindo às vezes, mas ele é um jogador importante para o grupo. Claro que ficamos chateados com essa situação."

Já o chileno Valdivia acredita que em breve Wesley dará alegrias à torcida. "Ele tem muita experiência e tem nossa confiança. Isso não abala ele. Logo, o Wesley vai dar muita alegria para os torcedores do Palmeiras", projetou o meia.