Vaiado, Scarpa minimiza críticas no Fluminense: 'Não me preocupo'

O meia Gustavo Scarpa concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e falou sobre o mau momento que vive no Fluminense. Ainda sem encontrar seu melhor futebol depois de se recuperar de lesão, o jogador deixou o campo vaiado na derrota de quinta para o Grêmio, no Maracanã. Apesar de reconhecer a fase difícil, ele tratou de minimizar as críticas.

"Não me preocupo, porque desde que subi para o profissional, tinha noção de que a cada ano a responsabilidade ia aumentar. A partir do momento que me coloco à disposição do Abel para entrar em campo, não tem desculpa, não tem lesão, não tem falta de ritmo. Aceito as cobranças e as críticas", declarou.

Scarpa voltou recentemente à ação após mais de dois meses afastado por uma fissura no pé. Ele afirmou que ainda não se sente 100% fisicamente, mas procurou não dar desculpas para o mau momento. "Vou melhorar. Mais uns dois jogos já me sentirei apto a estar fisicamente 100%", disse. "Sempre digo, a maior cobrança é a minha. É claro que as vaias atrapalham, mas é um direito do torcedor."

O fato é que a fase de Scarpa coincide com um momento ruim também do Fluminense. Em meio a muitos desfalques por lesão, o time carioca vem de três partidas sem vencer e começa a sofrer a pressão da torcida. Para amenizar o clima, então, nada melhor do que uma vitória no clássico diante do maior rival, o Flamengo, domingo, no Maracanã.

"A pressão é normal porque no Fluminense, mesmo quando a fase está boa, a pressão é grande. A responsabilidade é grande, a gente sabe da dificuldade que vai enfrentar no domingo. Para mim, o Fla-Flu é o maior clássico do futebol brasileiro. Estamos todos cientes que podemos e precisamos melhorar. Tenho que certeza que podemos conseguir algo bom no domingo, com o apoio da torcida no Maracanã", considerou Scarpa.