Val Baiano diz que ataque do Fla decepcionou em 2010 Contratados como solução para o sistema ofensivo do Flamengo, Val Baiano, Deivid e Diogo marcaram juntos apenas oito gols desde que chegaram ao time carioca. E, apesar de ponderar que eles não tiveram uma pré-temporada ideal, o ex-jogador do Monterrey admitiu que o desempenho do ataque foi decepcionante neste ano.