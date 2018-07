Val Baiano espera manter média de gols no Flamengo

Com a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, o atacante Val Baiano ganhou espaço no time do Flamengo e começou a fazer gols. Foram três nos últimos dois jogos, quando a equipe carioca derrotou o Atlético-GO (2 a 0) e empatou com o Avaí (2 a 2). Agora, ele espera manter essa boa média, para se firmar como titular.

Vice-artilheiro do Brasileirão do ano passado, quando marcou 18 gols pelo Barueri, Val Baiano sabe que não dá para brigar pela artilharia agora. Mas sabe que pode ser decisivo para o Flamengo. "O importante é seguir treinando forte e buscando marcar mais gols para ajudar a equipe a conseguir as vitórias", afirmou.

Agora, a próxima meta de Val Baiano é marcar seu primeiro gol pelo Flamengo no Rio - seu três gols saíram em Volta Redonda e Florianópolis. E a chance aparece neste sábado, quando acontece o jogo contra o Inter, no Engenhão. "Tomara que possa marcar meu primeiro gol. Espero que eu faça a minha parte e ajude o time a conseguir essa vitória, que vai ser muito importante", disse o atacante.