Val Baiano sofre lesão e vira desfalque no Flamengo

O técnico Vanderlei Luxemburgo ganhou mais um problema para montar o time do Flamengo para o jogo de sábado, contra o Inter, no Engenhão. O atacante Val Baiano sofreu um estiramento muscular na panturrilha direita e não joga nesta 30ª rodada do Brasileirão - a previsão é de uma semana de recuperação.

Com três gols nos dois últimos jogos - vitória sobre o Atlético-GO e empate com Avaí -, Val Baiano tinha conquistado a vaga de titular no ataque do Flamengo. Agora, com a ausência dele, Deivid volta ao time para enfrentar o Inter. Mas essa não será a única mudança de Luxemburgo na escalação flamenguista.

Para enfrentar o Inter, o Flamengo também não contará com o zagueiro David, o volante Willians e o lateral Léo Moura, todos suspensos. Enquanto isso, o atacante Diogo se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo e ainda é dúvida. Com tantos desfalques, Luxemburgo começou a armar o time nesta quinta-feira.

Durante o treino, o zagueiro Ronaldo Angelim, o volante Maldonado e o lateral Galhardo entraram nos lugares dos jogadores suspensos, enquanto Deivid substituiu Val Baiano. Assim, o time teve Marcelo Lomba; Galhardo, Welinton, Ronaldo Angelim e Juan; Maldonado, Correa, Kleberson e Renato; Diego Maurício e Deivid.