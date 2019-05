Valadares pede foco ao Vasco após início ruim: 'Temos de ter performance melhor'

Com duas derrotas em dois jogos - para Athletico-PR e Atlético-MG -, o Vasco está na lanterna do Campeonato Brasileiro. O início ruim na competição está servindo de alerta para todos no clube, de acordo com o interino Marcos Valadares. Após o revés para os mineiros, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, o técnico pede atenção e foco ao time.

"Realmente, temos de ficar atentos. O campeonato é longo, está no início, mas temos de ter uma performance melhor. O segundo tempo é positivo. Cria algo positivo para a sequência se a gente conseguir ter uma sequência dentro do que estamos planejando fazer. Realmente, é um momento de início de competição ruim. Mas acreditamos que vamos conseguir evoluir a equipe para ter melhores resultados na sequência", disse Valadares.

A sequência no Campeonato Brasileiro passa por uma partida bem distante de casa. O Vasco "vendeu" o mando de campo contra o Corinthians e disputará a partida deste sábado, às 19 horas (de Brasília), pela terceira rodada, na Arena Amazônia, em Manaus. Depois, terá uma semana livre para encarar o Santos, no próximo dia 12, em São Paulo.

"Vai ser um momento importante (tempo para treinar). Acredito que se mantivermos o nível do segundo tempo (contra o Atlético-MG), o que planejamos. Mas vimos uma resposta muito boa dentro daquilo que combinamos fazer. Se conseguirmos ter essa rotina", afirmou o interino, que destacou o desgaste físicos dos jogadores nos últimos jogos.

"A gente vem numa sequência muito forte de jogos decisivos. Dois na Copa do Brasil e o próprio jogo contra o Athletico-PR. É natural que o desgaste interfira no rendimento e as mudanças têm esse lado para que a gente coloque os jogadores numa posição melhor", completou Valadares.