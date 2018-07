Valbuena e Benzema ficam fora da seleção francesa em meio a escândalo de extorsão

O atacante do Real Madrid Benzema foi colocado sob investigação judicial formal nesta quinta-feira em relação a uma suposta tentativa de extorsão contra Valbuena, do Olympique de Lyon, usando um vídeo com cenas de sexo.

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, disse durante entrevista coletiva a jornalistas que não iria responder "questões não relacionadas a futebol".

Ele simplesmente disse que Valbuena, que participou da derrota do Lyon por 2 x 0 para o Zenit São Petersburgo pela Liga dos Campeões na quarta-feira, não estava em estado emocional para jogar.

Benzema, na lista de jogadores lesionados do Real Madrid, foi proibido por um procurador de entrar em contato com pessoas ligadas à investigação.

A França, que irá sediar a Euro 2016, enfrenta a Alemanha em 13 de novembro e a Inglaterra quatro dias depois.