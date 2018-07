Valcke aconselha Luis Suárez a 'procurar tratamento'

"Serei criticado por qualquer coisa que eu disser sobre Suárez", disse Valcke, ao responder a um jornalista estrangeiro que lhe pediu para deixar uma mensagem ao atacante uruguaio. "Acho que ele deveria procurar tratamento. Se a mordida acontecesse uma vez poderia ser um incidente, mas já aconteceu outras vezes", lembrou o dirigente.

A punição a Suárez foi assunto recorrente no briefing realizado pela Fifa com jornalistas nesta sexta-feira, no Maracanã, no Rio. Valcke foi questionado sobre o porque de a punição ao jogador se estender ao Liverpool, já que o uruguaio não poderá atuar em partidas de futebol por quatro meses.

"Não é o Liverpool que está sendo punido, é o jogador. O que ele fez não se aplica só aos jogos internacionais, ele é reincidente (já foi suspenso por morder adversários outras duas vezes na carreira, defendendo clubes). A Comissão Disciplinar levou em conta todo seu histórico", destacou Valcke.

Ao ser lembrando por outro jornalista que o próprio Chiellini havia considerado a punição excessiva, Valcke teve a palavra tomada pelo diretor de comunicação da Fifa, Walter de Gregorio. "O Chiellini é o mesmo jogador que antes havia criticado a Fifa dizendo que não ia fazer nada, agora critica porque fizemos", alfinetou o dirigente.