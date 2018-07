Valcke confia em participação de Recife na Copa das Confederações

Em maio, Salvador e Recife foram incluídas preliminarmente pela Fifa como sedes da Copa das Confederações, mas dependem do andamento das obras em seus estádios. Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro e Brasília já estavam confirmadas na competição.

"Ficamos muito impressionados com os 4 mil operários do estádio em Pernambuco e sua paixão e comprometimento para assegurarem que Recife abrigará a Copa das Confederações da Fifa", disse Valcke em comunicado.

"Isso mais as garantias do vice-governador nos dão confiança de que Recife estará pronta para a Copa das Confederações. A decisão de manter a cidade foi baseada em relatórios das equipes técnicas", completou.

A Arena Pernambuco encerrou maio com 43 por cento das intervenções concluídas. A previsão oficial é de que as obras sejam concluídas até fevereiro de 2013.

A decisão final sobre a participação de Salvador e Recife no torneio, que será um teste para a Copa do Mundo de 2014, acontecerá em novembro, quando começa a fase de venda de ingressos.

A delegação que visitou Recife contou ainda com os membros do Conselho de Administração do comitê organizador local, Bebeto e Ronaldo, o secretário executivo do Ministério do Esporte, Luis Fernandes, e o renomado artista plástico pernambucano Romero Britto. Houve até um bate-bola com os operários no canteiro de obras.

"O que mais me marcou é o entusiasmo dos trabalhadores. Tivemos mais uma vez, hoje, a garantia de que o estádio estará pronto no prazo previsto. Espero voltar aqui quando estiver pronto e jogar uma pelada com todos eles", afirmou Ronaldo.

A Copa das Confederações será disputada de 15 a 30 de junho e reúne oito equipes, divididas em dois grupos. Estão garantidas até agora Brasil, México, Japão, Espanha e Taiti. Faltam ser definidos os representantes da Europa (será o campeão da Eurocopa, ou o vice, caso a Espanha seja a vencedora) e da África. O sorteio dos grupos será em 1o de dezembro, em São Paulo.

(Por Tatiana Ramil, em São Paulo)