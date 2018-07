Valcke confirma amistosos do Brasil com França e Inglaterra antes da Copa das Confederações

SÃO PAULO- O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, confirmou nesta quarta-feira dois amistosos que o Brasil fará em junho de 2013, antes da estreia na Copa das Confederações, marcada para o dia 15 de junho, em Brasília, contra adversário ainda indefinido. No dia 2, a seleção brasileira enfrenta a Inglaterra, no Maracanã. E no dia 9, será a vez de jogar contra a França, no Mineirão.

Como o Mineirão e o Maracanã serão utilizados na Copa das Confederações, ambos são entregues para a administração da Fifa a partir do dia 27 de maio. Assim, a entidade precisava liberar os dois estádios para que o Brasil pudesse fazer os amistosos de preparação em junho, o que aconteceu nesta quarta-feira, quando Valcke fez o anúncio durante uma entrevista coletiva em São Paulo.

O amistoso contra a Inglaterra já tinha sido anunciado na semana passada pelo governador do Rio, Sérgio Cabral, mas Valcke alertou na última segunda-feira que o Maracanã ainda dependia da liberação da Fifa, o que foi feito agora, em reunião do Comitê Organizador Local da Copa (COL) em São Paulo. No caso do jogo contra a França, a divulgação aconteceu nesta quarta mesmo.

Assim, o Brasil passa a ter três amistosos já programados antes da Copa das Confederações. No dia 6 de fevereiro, o confronto será também contra a Inglaterra, no Estádio de Wembley, em Londres. Mas a CBF ainda tenta aproveitar duas datas reservadas pela Fifa em março para compromissos de seleções nacionais e procura adversários para ajudar na preparação brasileira.

O novo técnico da seleção brasileira, portanto, deve ter apenas cinco amistosos para preparar a equipe antes da estreia na Copa das Confederações. Esse desafio caberá a Luiz Felipe Scolari, que já foi contratado pela CBF para substituir o demitido Mano Menezes e será anunciado oficialmente como o treinador do time do Brasil apenas na manhã desta quinta-feira.