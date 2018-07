Valcke confirma presença em reabertura do Castelão neste domingo

ZURIQUE - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, confirmou nesta sexta-feira que estará presente no jogo de reabertura do Castelão, o primeiro estádio da Copa do Mundo de 2014 a sediar uma partida, no domingo. Será a primeira parada do dirigente em sua visita inicial ao Brasil neste ano.

Primeiro estádio da Copa a ficar pronto, o Castelão foi reinaugurado em dezembro, mas sem sediar jogos de futebol. A primeira partida, considerada um evento-teste da Copa das Confederações e do Mundial, será realizado neste domingo, a partir das 17 horas, entre Fortaleza e Sport. Na sequência, Ceará e Bahia vão se enfrentar às 19h30. Os duelos são válidos pela Copa do Nordeste.

Valcke não confirmou se vai assistir aos dois jogos. "Estou muito entusiasmado de poder vivenciar esses momentos especiais pessoalmente no Brasil. Na realidade, já entramos na reta final dos preparativos para esses eventos tão importantes no país dos pentacampeões mundiais", declarou o secretário-geral da Fifa.

No Castelão, ele estará acompanhado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, com quem trocou farpas no ano passado, além do presidente do Comitê Organizador Local (COL) e da CBF, José Maria Marin, dos integrantes do COL Ronaldo e Bebeto e do vice da CBF e membro do Comitê Executivo da Fifa, Marco Polo Del Nero.

No dia seguinte à reabertura do Castelão, Valcke vai participar na segunda-feira de evento em Brasília que vai marcar a contagem regressiva para a Copa do Mundo. "Vamos celebrar os 500 dias para o jogo de abertura, em 12 de junho de 2014", explicou o dirigente. Ao lado da presidente Dilma Rousseff, ele vai lançar o cartaz oficial da Copa de 2014. Rebelo, Marin, Ronaldo e Bebeto também devem estar presentes.

Como o evento vai ser realizado na área externa do Estádio Nacional de Brasília, Valcke vai aproveitar a ocasião para fazer nova vistoria na arena e receber relatório sobre o andamento das obras, em sua fase final. O estádio receberá o jogo de abertura da Copa das Confederações.

Na sequência, o secretário-geral visitará a Arena Fonte Nova, em Salvador, onde também vai se atualizar sobre as obras. Sua viagem de quatro dias ao Brasil será encerrada no Rio de Janeiro, no dia 30, com uma reunião do Conselho do COL. Não está confirmada uma vistoria nas obras do Maracanã, outra das sedes da Copa das Confederações.

Entre das sedes da Copa das Confederações, Valcke só não passará em Recife e Belo Horizonte nesta primeira visita do ano ao Brasil. O Mineirão, também inaugurado no fim de 2012, receberá seu primeiro jogo no próximo domingo, dia 3 de fevereiro. Será o clássico entre Cruzeiro e Atlético, em rodada do Estadual.