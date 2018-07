Valcke defende bebidas alcoólicas nos estádios da Copa

"A Fifa não está aqui para embebedar as pessoas, mas vou passar documentos e informações e terão dificuldade de me provar que durante a Copa o álcool provocou algum detrimento", disse Valcke. "Temos esse acordo com nossa parceira Budweiser de venda de álcool controlada nos estádios. A venda controlada significa, por exemplo, que a cerveja é vendida em copos de plástico e não em garrafas ou latas, que podem ser utilizadas como armas."

A venda de bebidas alcoólicas nos estádios é um dos pontos polêmicos da Lei Geral da Copa, que está agora em discussão no Congresso Nacional. A proibição de bebidas alcoólicas está presente em algumas legislações estaduais e municipais, mas a Fifa tenta reverter isso durante o Mundial de 2014. Para isso, Valcke lembrou nesta terça-feira que esse era um dos compromissos que o Brasil aceitou quando foi escolhido como sede da competição.