Valcke diz que estádios da Copa das Confederações estão em fase decisiva

"Estamos na fase final e agora é zelar para que se faça em tempo. Não podemos perder nenhum dia, instalação de gramado... ter tudo para testar antes da Copa das Confederações", declarou Valcke a jornalistas.

"Essa fase é a mais interessante e difícil até agora antes das Copas de 2013 e 2014."

A Fifa havia determinado dezembro deste ano como limite para a entrega das arenas da Copa das Confederações, mas apenas dois estádios estão dentro do cronograma inicial: Belo Horizonte e Fortaleza.

Os seis estádios terão que fazer ao menos um evento-teste até metade de abril, para análise de logística, acomodações, transporte, acesso do público e infraestrutura em geral.

"Dois estádios serão entregues em meados de abril, bem depois de dezembro previsto. A nossa equipe disse que dá. Temos que confiar em quem trabalha para nós", disse Valcke. "Temos um compromisso do governo nas seis cidades."

Segundo o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, Recife e Salvador entregarão seus estádios em abril, "mas todos ficarão prontos para 2013, isso é o mais importante".

O Maracanã tem data de entrega prevista para fevereiro. De acordo com autoridades, o Maracanã está com 80 por cento de suas obras concluídas, porém a parte mais desafiadora, a colocação da cobertura do estádio, ainda não foi iniciada. A primeira parte da cobertura será içada este mês e a segunda parte em janeiro.

"O Maracanã tem que ser entregue. O Rio não tem outra opção", afirmou Valcke, após a visita ao estádio que vai receber as finais da Copa das Confederações, que acontece em junho, e do Mundial de 2014.

Após o alerta, o dirigente manifestou confiança na conclusão da obra para fevereiro. "Temos confiança e é um estádio espetacular. Estar no Maracanã dá uma sensação especial", afirmou.

