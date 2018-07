Valcke elogia Mineirão e diz que obra é exemplo na preparação para a Copa

BELO HORIZONTE - O secretário-geral da Fifa, Jerôme Valcke, não economizou os elogios ao Estádio do Mineirão, primeiro visitado por ele na nova série de inspeções pelas sedes da Copa do Mundo de 2014. Nesta terça-feira, no primeiro dia das novas visitas, o dirigente elogiou o andamento das obras em Belo Horizonte e apontou o ritmo como um exemplo para as outras cidades.

"É tão bom ver um estádio quase pronto... Esta é uma mensagem que queria deixar para as outras sedes. Nós nos sentimos confortáveis em ver o estádio na fase de acabamento. Belo Horizonte é um exemplo de integração e trabalho", disse Valcke, que foi acompanhado pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, pelo diretor de Operações do Comitê Organizador Local (COL), Ricardo Trade, o governador de Minas Gerias, Antonio Anastasia, e o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda.

Na segunda-feira, o governo de Minas Gerais divulgou um novo balanço das obras do Mineirão, que atingiram, neste mês, 84% de conclusão. "Estou realmente impressionado, já estamos falando do plantio do gramado e isso é importante", completou Valcke.

Antes de ir ao Mineirão, a comitiva fez uma breve reunião no Aeroporto de Confins, onde as autoridades locais apresentaram os projetos para a Copa do Mundo e a Copa das Confederações. "Essa parceira entre Estado e prefeitura representa mais de 50 projetos que vão ficar para Minas Gerais e Belo Horizonte. Já estamos fazendo o plantio do gramado para os jogadores. Se o Brasil for primeiro do grupo, poderá jogar duas partidas aqui. O Mineirão é muito importante para a Fifa, pois os olhos do mundo estarão voltados para cá", disse o secretário-geral da Fifa.

O Mineirão vai receber três partidas da Copa das Confederações em 2013 e seis jogos do Mundial de 2014. O estádio terá capacidade para 64 mil torcedores. A expectativa é que a modernização do principal palco do futebol mineiro chegue ao fim em 21 de dezembro de 2012.

No final da tarde desta terça-feira, a delegação que acompanha Valcke seguirá para Porto Alegre. A comitiva visitará no dia seguinte projetos de mobilidade urbana e o Estádio Beira-Rio. Beto Grill, vice-governador do Rio Grande do Sul, e José Fortunati, prefeito da capital gaúcha, apresentarão os planos da cidade para 2014. A visita de Valcke ao Brasil se encerra no dia seguinte, com a participação de uma reunião com o COL no Rio.