Valcke está aliviado com sucesso da Copa do Mundo no Brasil

O Brasil está "superando com sucesso seus desafios". Quem garante isso é o secretário-geral da Fifa , Jérôme Valcke, que por tantos meses criticou a organização e deixou claro que a Copa do Mundo poderia registrar problemas importantes. Agora, aliviado, ele comemora.

Em declarações à imprensa francesa, Valcke não esconde sua satisfação com a Copa e chega a dizer que as pessoas, quando o encontram, o "agradecem" pelo Mundial. Valcke também insiste que a qualidade em campo é superior ao que vinha sendo visto em copas anteriores. "O nível chegou a seu auge", declarou. "O futebol é bem melhor que na África do Sul em 2010", indicou.

Ele também fez questão de comemorar o clima de festa nas cidades brasileiras e a presença de estrangeiros. "Tínhamos milhares de chilenos em São Paulo e teremos mais de 100 mil argentinos em Porto Alegre. No Rio, as pessoas estão felizes e a Fan Fest é um sucesso. É formidável o que está ocorrendo", disse.

"As pessoas que eu encontro me dizem obrigado e todos os estrangeiros me dizem: que bom que eu vim", completou.

Suas declarações se contrastam com os bastidores da Fifa. A entidade deixou claro no início da Copa do Mundo que o Brasil não tinha se preparado como ela havia pedido e que, para próximas edições, vai exigir dos países sede um compromisso maior.