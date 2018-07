Valcke evita polêmicas e elogia obra da Arena das Dunas A visita do secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, a Natal foi rápida e discreta. Diferente das outras passagens pelo Brasil, dessa vez o dirigente evitou criar polêmicas e fez declarações sem grande impacto. Ele elogiou a construção do estádio Arena das Dunas, que sediará os jogos em Natal na Copa do Mundo de 2014, e enfatizou que a capital potiguar está "no trilho certo".