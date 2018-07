Valcke fala para jornal sobre a situação de Ricardo Teixeira no Comitê Local

SÃO PAULO - Jérôme Valcke, secretário-geral da Fifa, afirmou em entrevista ao jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, que não é interessante para a entidade ter uma pessoa que dirige o Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014 sob investigação. "Nunca é bom ter a pessoa à frente do Comitê sob investigação. Mas Ricardo Teixeira é uma pessoa com quem eu venho trabalhando desde 2007, é um amigo meu desde 2003. Mas, claro, não ajuda. Li nos jornais que eu teria pedido para Dilma Rousseff remover Teixeira: nunca fiz isso. Estamos trabalhando juntos", disse.

Ele garante que, apesar das denúncias, a Fifa está tranquila neste trabalho conjunto com o COL. "Não pedimos que ninguém interfira na organização quando o assunto é o Comitê. Apesar de estar sendo investigado, até agora ele não tem nenhuma condenação, então não há razão para a Fifa comentar. Ele está no comando e trabalhando conosco, junto com sua equipe, e estamos fazendo o nosso melhor."

Só neste ano Valcke esteve duas vezes no Brasil e deve retornar com mais frequência. Na entrevista, ele afirmou que a organização do Mundial está atrasada e que é preciso acelerar o ritmo das obras. E também elogiou o convite para o Fenômeno participar do COL. "O Ronaldo, como outros ex-jogadores – e há muitos, como Zagalo, Zico, Pelé –, podem ser os melhores embaixadores para promover a Copa mundo afora. O presidente do COL precisa estar envolvido profundamente na organização. Adoro Ronaldo, gostei de trabalhar com ele no sorteio preliminar, e gosto de trabalhar com gente capaz de promover o Mundial pelo mundo."