Valcke fará primeira visita ao Mineirão após inauguração

BELO HORIZONTE - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, voltará ao Brasil no início de março. Na sua agenda, ainda não confirmada pela Fifa, ele vai visitar o reformado Mineirão pela primeira vez desde a inauguração, no fim do ano passado.

A informação foi anunciada por Tiago Lacerda, secretário estadual de Minas Gerais para a Copa do Mundo (Secopa/MG), em sua página no Twitter. De acordo com o secretário, Valcke visitará o Mineirão no dia 6 de março.

Será a segunda viagem do secretário-geral da Fifa ao Brasil neste ano. Entre o fim de janeiro e início de fevereiro, ele passou por Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Fortaleza, onde assistiu aos dois primeiros jogos da nova Arena Castelão, o primeiro estádio da Copa do Mundo a ser inaugurado.

O Mineirão foi reinaugurado no dia 21 de dezembro em cerimônia que contou com a presença da presidente Dilma Rousseff e do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, entre outras autoridades. Nem Valcke e nem Joseph Blatter, presidente da Fifa, estiveram presentes no evento.

O estádio recebeu seu primeiro jogo somente neste ano. O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG foi disputado na nova arena no dia 3 de fevereiro, em um dos primeiros jogos do Campeonato Mineiro.