Valcke lamenta atrasos nos estádios e diz que prazo está no limite

BRASÍLIA - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, lamentou que todos os estádios relacionados para a Copa das Confederações tenham atrasado as obras e adiado o prazo de inauguração previsto no compromisso original com a entidade. Mas ponderou que o novo prazo, "fixado de comum acordo até meados de abril", ainda dá tempo suficiente para a competição se realizar com êxito. "Eu preferia que os prazos fossem cumpridos e (os estádios) entregues em dezembro de 2012, como previsto mas, enfim, as cidades precisaram desse tempo adicional. O que não é possível é atrasar além desse limite", avisou o dirigente.

Valcke lembrou que, após a inauguração das arenas, ainda é preciso um cuidadoso trabalho de testes de todos os itens, relacionados à segurança, operacionalidade e funcionamento dos equipamentos e serviços. "É fundamental testar todos os itens para evitar contratempos. O jogo teste que realizamos ontem (domingo, no Arena Castelão), mostrou pequenos problemas que precisam ser corrigidos", observou. Valcke deu a declaração após inspecionar no início desta tarde as obras do Estádio Nacional de Brasília, palco da abertura da Copa das Confederações, em 15 de junho.

Ele fez a inspeção em companhia do ministro do Esporte, Aldo Rebelo; do governador do DF, Agnelo Queiroz; e do presidente do Comitê Organizador Local (COL) da Copa, José Maria Marin. A programação incluía uma parte festiva para marcar o início da contagem regressiva para os 500 dias antes da Copa do Mundo, mas essas atividades foram canceladas por causa da tragédia que aconteceu em Santa Maria, neste final de semana.

Valcke disse que enviou mensagem à presidente Dilma Rousseff em nome da Fifa solidarizando-se com o povo brasileiro. "Hoje é um dia muito triste para o Brasil. Por isso suspendemos as atividades festivas e mandamos uma carta de pêsames e de solidariedade para com as famílias atingidas por essa tragédia", enfatizou. Mas a Fifa e o COL mantiveram a visita de inspeção ao estádio, que está com 87% das obras concluídas e inauguração, com três meses de atraso, marcada para 21 de abril, data de aniversário da cidade.

Ainda em Brasília, Valcke firmou um memorando de entendimento com o Ministério das Comunicações para acelerar as medidas voltadas para o funcionamento dos sistemas de telefonia, internet, sinais de rádio e TV e todas as mídias necessárias ao êxito da competição. "Essa é uma área fundamental para a Copa", disse o dirigente. Ele elogiou a equipe encarregada das obras do Estádio Nacional, comandada pela engenheira Maruska Lima e definiu o estádio como "espetacular" e "um dos mais bonitos" que já viu no mundo.

Para o dirigente, a nova arena de Brasília, pelas suas características, "ficará como um legado importante" para a população após os jogos. Ele disse que o trabalho de acompanhamento das obras nas seis cidades que sediarão jogos "vem sendo muito bem encaminhado". Em seguida, Valcke viajou para Salvador, onde foi inspecionar as obras da Arena Fonte Nova, que também sediará jogos da Copa das Confederações. A inspeção se estende nesta quarta-feira às obras do Maracanã. Ainda no Rio, ele encerra a agenda, na quarta, com uma reunião de avaliação geral com a direção do COL.