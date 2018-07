Valcke pede para que o Brasil não afrouxe prazos e trabalhos da Copa

SÃO PAULO - Em seu último 'discurso' antes das festas de fim de ano, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, lembrou os momentos vividos pelos representantes das 32 seleções durante o Sorteio dos Grupos na Costa do Sauipe, dia 6, e as visitas que as seleções fizeram nos CTs onde vão treinar durante a competição no Brasil. Ele ressaltou que os comentários, de modo geral, foram bons em relação aos locais de concentração. Os centros de treinamentos oficiais onde cada seleção ficará serão divulgados pela Fifa no fim de janeiro.

Valcke lamentou o atraso no estádio de abertura da Copa e a morte dos dois operários no Itaquerão, mas disse que Comitê Organizador Local continua atento aos prazos e à segurança das arenas que serão usadas no Mundial. "Com todos os prazos em mente, não haverá nem houve nenhuma concessão em relação à segurança e à proteção – um assunto que é sempre prioridade máxima tanto para trabalhadores quanto para jogadores e torcedores." O secretário-geral cobra atenção, sobretudo aos prazos estipulados pela Fifa.

Prezados amigos do futebol,

2013 foi um ano de importância capital. Os preparativos para a Copa do Mundo da Fifa 2014 estão chegando a seu ponto máximo, e a movimentação do futebol está ocupando o centro das atenções. Após a Copa das Confederações da Fifa em junho passado, o Sorteio Final no dia 6 de dezembro de 2013 foi outro ensaio geral altamente exigente para o país-sede, o Brasil, na caminhada rumo à Copa do Mundo da Fifa 2014.

A semana que passamos na Costa do Sauípe no início de dezembro foi repleta de reuniões, seminários e coletivas de imprensa, e teve o primeiro encontro das comissões técnicas das 32 seleções e de outros ídolos do futebol, mas deixou todos satisfeitos. Foi uma grande publicidade para o Brasil, principalmente pelo fato de que tanto a Costa do Sauípe quando a Bahia foram anfitriões perfeitos e animados, e encarnaram o slogan da Copa do Mundo da Fifa, "Juntos num só ritmo", de modo exemplar. Sauípe é onde a história da 20ª Copa do Mundo da Fifa realmente começou. Foi um divisor de águas para o Planeta Futebol, já que a agenda do futebol se volta por completo ao Brasil enquanto os últimos retoques nos preparativos e operações para o torneio começam a ser dados.

Acima de tudo, o Sorteio Final nos estimulou e nos deu o impulso e a motivação para nos concentrar em finalizar as importantes tarefas que ainda restam na fase final de preparativos. O cronômetro está girando mais rápido do que nunca e o nível das expectativas está aumentando para todos nós. Essa expectativa pode ser claramente sentida no Brasil e nos países classificados. Após o sorteio, as seleções visitaram as diversas sedes onde jogarão e inspecionaram os locais que escolheram como concentração. Os comentários de um modo geral foram muito positivos.

Nenhum de nós, organizadores – a Fifa, o COL, o governo federal e as cidades-sedes –, tem o menor motivo para relaxar e dormir sobre os próprios louros. Os toques finais são fundamentais e precisam ser dados em uma série de áreas. Os trabalhos nos seis estádios que não receberam a Copa das Confederações da Fifa estão nas etapas finais – à exceção de São Paulo, pela triste razão que todos conhecemos – e todos os outros cinco terão sediado nos três primeiros meses de 2014 o primeiro de ao menos três eventos-teste. Além disso, as estruturas temporárias em todos os 12 estádios precisam se adequar aos padrões e tamanhos de uma Copa do Mundo da Fifa, para mencionar apenas duas das muitas tarefas ainda na pauta.

Com todos os prazos em mente, não haverá nem houve nenhuma concessão em relação à segurança e à proteção – um assunto que é sempre prioridade máxima tanto para trabalhadores quanto para jogadores e torcedores.

Agora sabemos onde as seleções estarão concentradas, embora a confirmação final de onde elas treinarão durante sua estadia no Brasil só deva acontecer em 31 de janeiro de 2014. Torcedores de todo o mundo estão se esforçando ao máximo para vir até aqui e celebrar conosco, e estamos entusiasmados de ver a quantidade de brasileiros ansiosos por reservar seu lugar na história. Mais de 80% dos mais de 2,1 milhões de solicitações de ingressos recebidos até o momento na atual fase de vendas vieram de torcedores do país. Ainda há uma oportunidade para que todos façam seu pedido no site de emissão de ingressos da Fifa (pt.fifa.com/tickets) até às 12h CET do próximo dia 30 de janeiro de 2014. Todas as solicitações são tratadas do mesmo modo do primeiro ao último minuto da fase de vendas.

Embora todos nos mantenhamos concentrados nos preparativos, também é o momento de recarregar as baterias ao longo das festas de fim de ano. 2014 será um ano intenso, mas interessante, principalmente nos seis primeiros meses, que culminarão em junho e julho no ponto alto que é a Copa do Mundo da Fifa 2014. Realmente mal posso esperar pelo momento em que a bola comece a rolar em 12 de junho de 2014, em São Paulo. A definição das seleções participantes e o sorteio prometem um grande futebol em todos os 64 jogos.

Por ora, gostaria de desejar a todos vocês momentos agradáveis e de paz nestas festas e um bom início de 2014. Estarei de volta ao Brasil em 20 de janeiro de 2014 para visitar São Paulo, Manaus, Cuiabá e Rio, onde lançaremos mais 19 projetos do Football for Hope que a Fifa apoiará no Brasil.

Até logo,

Jérôme Valcke