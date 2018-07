Valcke põe em dúvida Copa das Confederações em 6 cidades

O estádio do Recife é o que mais preocupa entre as seis sedes previstas para a competição do ano que vem. De acordo com a Odebrecht Infraestrutura, responsável pela obra, 64 por cento da construção está concluída, a oito meses da Copa das Confederações.

"Neste momento, não estamos no nível de ter seis estádios prontos para a Copa das Confederações", disse Valcke em entrevista coletiva, ao lado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, após vistoriar as obras do Mineirão.

Ao lado de Fortaleza, Belo Horizonte é a sede com as obras nos estádios mais avançadas, com mais de 80 por cento de conclusão.

A Arena Pernambuco, que está sendo construída na Grande Recife, foi incluída pela Fifa como sede do torneio no ano que vem, que serve como preparatório para a Copa do Mundo de 2014, ao lado de Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro.

No entanto, a Fifa estabeleceu o mês de novembro como limite para a decisão final sobre o número de sedes, dependendo do andamento dos preparativos nas cidades. A federação inclusive preparou tabelas alternativas para realizar a competição também com quatro ou cinco sedes.

O ministro também não deu garantias de haver seis estádios prontos para a Copa das Confederações, mas nenhum dos dois citou estádios atrasados.

"Eu sou ainda mais rígido que o secretário-geral da Fifa. Nós não temos nenhum estádio pronto para a Copa das Confederações. Nós temos prazos. Aqueles que conseguirem cumprir os prazos, serão sede. Aqueles que não conseguirem cumprir, não serão sede da Copa das Confederações", disse o ministro do Esporte.

A Copa das Confederações vai de 15 a 30 de junho de 2013.

