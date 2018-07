Valcke vê obras do Beira-Rio dentro do cronograma PORTO ALEGRE - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, disse que a entidade não tem preocupação quanto ao nível de preparação de Porto Alegre para a Copa do Mundo de 2014 e considerou que as obras de reforma do Beira-Rio estão em dia, nesta quarta-feira, logo depois de inspecionar o estádio do Internacional.