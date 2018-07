Valcke volta a garantir que Copa de 2022 será realizada no inverno

A Copa do Mundo do Catar, em 2022, vai mesmo ser disputada no inverno. Foi o que voltou a dizer o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, baseado em contatos com membros do Comitê Executivo da entidade. Ele afirmou que a anúncio definitivo deverá ocorrer no mês de março.

"Acho que outros membros do Comitê Executivo da Fifa já confirmaram que esta Copa vai ser disputada no inverno'', disse Valcke à rádio France Info. No entanto, ele não soube precisar em que período exatamente a competição será realizada. "Ainda não sabemos. Será no início ou no fim do ano de 2022? Há uma força tarefa reunida em Doha para falar sobre o assunto e em março o Comitê Executivo tomará a decisão sobre o período e as datas exatas'', garantiu.

A força tarefa a que o secretário-geral se refere foi criada em novembro do ano passado. São dois os períodos estudados para a disputa do Mundial: nos meses de janeiro e fevereiro ou então em novembro e dezembro. Em função do calendário global do futebol, principalmente o europeu, uma terceira hipótese é cogitada: o mês de maio. Essa alternativa foi sugerida tanto pela Associação dos Clubes da Europa como pelas Ligas Profissionais do continente.

De acordo com Valcke, várias entidades estão sendo convidadas a opinar sobre o melhor período para o Mundial do Catar. "Estamos ouvindo as Ligas, clubes, jogadores, treinadores, e todo o mundo do esporte'', garantiu.