Valcke volta ao Brasil nesta terça-feira para novas inspeções da Copa

Nesta reunião, Valcke e a comitiva da Fifa deverão receber informações sobre o andamento das obras na Arena Pernambuco. A cidade de Recife foi escolhida como uma das seis sedes da Copa das Confederações de 2013, mas a sua presença no torneio preparatório para a Copa do Mundo só será confirmada se for apresentada uma melhora significativa no ritmo das obras.

Antes do encontro no Rio, Valcke passará por Belo Horizonte e Porto Alegre. A capital mineira será o primeiro destino do dirigente, dos representantes da Fifa, do governo federal e do COL, nesta terça-feira, quando visitarão projetos de infraestrutura e mobilidade urbana na capital mineira, além do Estádio Mineirão. Antônio Anastasia e Alberto Pinto Coelho, governador e vice-governador de Minas Gerais, e Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, acompanharão a visita.

No fim da tarde desta terça, a delegação da Fifa, que também contará com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e o ex-jogador Bebeto, integrante do Conselho Administrativo do COL, seguirá para Porto Alegre. Os dirigentes visitarão no dia seguinte projetos de mobilidade urbana e o Estádio do Beira-Rio. Beto Grill, vice-governador do Rio Grande do Sul, e José Fortunati, prefeito de Porto Alegre, apresentarão os planos da cidade para 2014. A visita de Valcke ao Brasil se encerra no dia seguinte com o importante encontro do COL no Rio.