Valdés estreia pelo Manchester United em clássico de aspirantes

Três vezes campeão da Liga dos Campeões como titular, Victor Valdés voltou aos gramados nesta segunda-feira, exatamente 10 meses depois de seu último jogo pelo Barcelona. O espanhol foi o goleiro do time de aspirantes do Manchester United na vitória por 2 a 1 sobre o Liverpool, pela chamada Liga de Desenvolvimento Sub-21.

Apesar do nome, o torneio envolve equipes de aspirantes, em outros países chamados de time B. Além de Valdés, o Manchester United contou com o brasileiro Anderson entre os titulares. Jogando em casa, no seu estádio secundário, o Manchester ganhou por 2 a 1.

Valdés havia anunciado que não renovaria contrato com o Barcelona quando sofreu uma grave lesão no joelho direito. Em março, rompeu o ligamento cruzado anterior e perdeu não apenas todo o restante da temporada como ficou fora da Copa do Mundo.

Ele esperava acertar com o Monaco, que lhe pagaria um salário de astro, mas acabou barrado nos exames médicos. Sem clube, Valdés assinou um contrato válido por 18 meses - até o fim da próxima temporada. O acordo pode ser prorrogado por mais um ano.

COPA DA INGLATERRA

Nesta segunda-feira foi realizado o sorteio da quinta fase da Copa da Inglaterra. Depois de uma rodada de zebras, o único grande classificado é o Arsenal, que vai visitar o Middlesbrough. Se passar pelo Crystal Palace, o Liverpool pega o Bolton. Já o Manchester United precisa eliminar o Cambridge United, da quarta divisão, para jogar contra Preston North End ou Sheffield United, ambos da terceira divisão.