Valdés exige foco do Barcelona no Espanhol O Barcelona precisa reverter, na próxima semana, a derrota de 3 a 1 sofrida para a Inter de Milão para avançar à decisão da Liga dos Campeões. Mas apesar da importância do confronto no Camp Nou, o goleiro Valdés afirmou nesta quinta-feira que a equipe catalã precisa manter o foco também no Campeonato Espanhol.