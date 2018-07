Valdés posta mensagem de despedida do United nas redes sociais

O goleiro espanhol Víctor Valdés, ex-Barcelona, anunciou nesta quinta-feira que deixará o Manchester United, sem revelar qual o próximo desafio na carreira. Segundo a imprensa inglesa, o atleta vai para o Standard de Liège, onde atuará por empréstimo.

"Muito obrigado a todos pelo apoio durante estes meses tão duros para mim. Nunca esquecerei. Nos veremos em breve", publicou.

Valdés, de 34 anos, desembarcou em Old Trafford após assinar um contrato de 18 meses. Antes disso, o goleiro ficou inativo durante o boa parte de 2014, primeiro por causa de uma ruptura de ligamento do joelho direito, em seguida pelo término do contrato com o Barça.

Durante a pré-temporada, o holandês Louis Van Gaal afirmou que o espanhol não fazia parte do elenco do Manchester United, por não seguir "a filosofia" do time. Com isso, o reserva do espanhol David de Gea e do argentino Sergio Romero, treinava com a equipe sub-21.

De acordo com a imprensa inglesa, Valdés rejeitou propostas de equipes da Turquia e México, e irá jogar no primeiro semestre de 2016 no Standard de Liège, da Bélgica, cedido por empréstimo pelo United.