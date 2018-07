Valdés rebate com 'respeito' após ser criticado por Van Gaal

Apenas seis meses depois de ter sido contratado pelo Manchester United, Victor Valdés pode estar próximo de encerrar de forma precoce a sua jornada como jogador do clube. O goleiro espanhol entrou em rota de colisão com o técnico Louis van Gaal, que na última quarta-feira, nos Estados Unidos, surpreendeu ao acusar o atleta de se recusar a atuar pelos suplentes da equipe inglesa.

A suposta atitude do jogador, segundo o treinador holandês, motivou a sua exclusão da excursão que o clube inglês realiza em solo norte-americano neste período de pré-temporada europeia. "Valdés não foi selecionado porque ele não segue nossa filosofia. Não há lugar para jogadores assim. Por exemplo, na última temporada ele se recusou a jogar no segundo time. Quando você não quer seguir os princípios da filosofia, então há apenas uma saída: ir embora", avisou.

Em janeiro, o ex-goleiro do Barcelona assinou um coa imediato do seu compatriota David De Gea. Na época, o jogador se recuperava de uma séria lesão no joelho, fato que só permitiu que atuasse pela primeira vez pelo time em 17 de maio, quando entrou na equipe para substituir o titular logo após o mesmo se machucar em clássico diante do Arsenal.

Fora da excursão aos Estados Unidos, Valdés resolveu se manifestar nesta quinta-feira, por meio de sua página no Twitter, para rebater de forma cifrada as declarações dadas por Van Gaal no dia anterior. Ele postou a palavra "respect" (respeito), que veio depois de reticências e um ponto de interrogação, assim como publicou quatro fotos, lembrando de partidas do time sub-21 do Manchester. Em uma delas, aparece sorrindo nos vestiários ao lado dos companheiros da equipe de base do clube inglês.

Valdés, de 33 anos, vinha alimentando a esperança de se tornar o novo titular do gol do Manchester depois de passar a maior parte do primeiro semestre deste ano na reserva. E essa esperança se tornou ainda maior com a possibilidade de David de Gea ser contratado pelo Real Madrid, que poderia adquirir o goleiro para substituir o ídolo Casillas, mais novo reforço do Porto.

Van Gaal, entretanto, mostrou já não contar mais com Valdés como opção para o gol ao falar que o atleta agiu com "falta de profissionalismo" e "má atitude". A imprensa espanhola, inclusive, já especula a possibilidade de o goleiro voltar a atuar em seu país na próxima temporada do futebol europeu. O diário Sport publicou que ele já negocia sua possível transferência por empréstimo ao Valencia. O Real Madrid, que acaba de perder Casillas, também poderia ser um destino para o goleiro, mas a sua grande identificação com o Barcelona é um fator que poderia inviabilizar o negócio.