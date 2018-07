Valdés viaja à Alemanha para 2ª fase da recuperação de cirurgia

BARCELONA - Cerca de um mês e meio depois de lesionar com gravidade seu joelho direito, o goleiro Victor Valdés encerrou a primeira fase de recuperação no Barcelona. Ele foi operado no fim de março, após romper o ligamento cruzado no duelo diante do Celta de Vigo, dia 26, e agora seguirá para a Alemanha, onde dará sequência aos procedimentos para retornar aos gramados.

De acordo com comunicado oficial divulgado pelo Barcelona nesta segunda-feira, Valdés fez toda a primeira etapa da recuperação na cidade catalã. Agora, viajará à cidade de Augsburg onde seguirá os procedimentos, acompanhado pela equipe médica do doutor Ulrich Boenisch.

O futuro de Valdés ainda é uma incógnita. O goleiro de 32 anos anunciou no início da temporada que esta seria sua última com a camisa do Barcelona. No entanto, após a lesão, o clube catalão ofereceu um novo contrato ao atleta. Caso não permaneça no time espanhol, o Monaco e o Manchester City seriam os principais interessados em seu futebol.