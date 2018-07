Valdívia admite gol 'sem querer' e Aguirre projeta Inter com mudanças na quarta

"Foi um golaço, mas foi inesperado, tanto que na hora eu nem comemorei. Mas quando eu chegar em casa eu vou comemorar sozinho. Procurei erguer a bola, como tinha jogadores altos na área, como Rafael Moura e Alan Costa. Se eu jogasse baixo eu ''estava lascado'', mas a bola acabou indo no segundo pau e graças a Deus entrou", analisou o jogador. "Fui cruzar e a bola acabou entrando. Foi sem querer, mas valeu pelo gol", completou.

O resultado levou o Inter aos 13 pontos, na décima posição do Campeonato Brasileiro, e deu mais fôlego ao time. Com isso, o técnico Diego Aguirre admitiu após o confronto que poderá promover mudanças na equipe titular na próxima quarta-feira, diante do líder Sport, às 19h30, na Ilha do Retiro.

O treinador segue revezando seus jogadores visando principalmente a Copa Libertadores, no qual a equipe colorada está nas semifinais e encara o Tigres no próximo dia 15, no Beira-Rio, pelo duelo de ida do mata-mata continental.

"Vamos fazer algumas variantes para o jogo do Sport, mas vamos com um time forte. Posso variar quatro ou cinco jogadores, e somos um time forte porque temos opções. Não que eu esteja subestimando o adversário, mas para mim nós vamos com força máxima. Mas talvez precisemos trocar jogadores, pensando no que vem no futuro", avisou o treinador.