Valdivia admite interesse do Botafogo, mas diz que fica

"Tomara que fique claro o que penso de tudo. Agradeço o interesse do Botafogo e do Caio (Júnior), mas a minha preocupação é tentar pagar a dívida aqui!", escreveu o jogador em sua página no Twitter.

Valdivia foi criticado por alguns torcedores após a lesão sofrida no clássico contra o Corinthians, quando o Palmeiras perdeu a vaga na decisão do Campeonato Paulista nos pênaltis. Na última quarta, por conta da contusão, ele não esteve em campo na goleada sofrida contra o Coritiba, por 6 a 0, pela Copa do Brasil.

O mau momento da equipe fez com que a torcida protestasse no último sábado, fazendo com que o clube cancelasse o treinamento por falta de segurança. "Vocês (torcedores do Palmeiras) acham que em um momento desses eu iria deixar vocês? Correr dos problemas? Não é comigo! Gosto muito do Caio Júnior, mas a minha família é o Palmeiras", afirmou.

Apesar de negar a proposta botafoguense, o meia chileno agradeceu os torcedores do clube carioca. "Obrigado aos torcedores do Botafogo pelo carinho que nem sabia que vocês tinham por mim, mas quero ter uma história bonita aqui dentro do Palmeiras", concluiu.